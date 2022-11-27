Стефанчук пояснив, чому депутатів від забороненої ОПЗЖ не позбавляють мандатів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому народних депутатів, які були обрані від забороненої «Опозиційний блок – За життя», не позбавляють мандатів.



«Це правильна ідея (петиція про позбавлення мандату всіх депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді – ред.), але нам треба знайти законодавче втілення її. Якщо це все зробити просто огульно, то це буде попахувати революцією 1917 року або тим, що зараз робить росія в Україні. Ми маємо демонструвати всьому світу цивілізованість нашого вибору, але в той же час наполегливо шукати варіант зупинення (депутатських повноважень – ред.). Є сім підстав за Конституцією, давайте шукати варіанти по тих семи підставах», – заявив він в інтерв'ю «Суспільному» в ефірі національного телемарафону.



Відповідно до Конституції, повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

подання його особистої заяви про складення повноважень;

набрання законної сили обвинувального вироку;

визнання депутата недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства;

порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

невходження депутата, обраного від політичної партії, до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу депутата із складу фракції;

його смерті.

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко 16 листопада зареєстрував на сайті президента петицію щодо позбавлення народних депутатів, які представляють ОПЗЖ, мандатів. Ця петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

15 вересня Служба безпеки України повідомила, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність.

Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО.

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20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі. Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко назвав це рішення «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».