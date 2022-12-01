Верховна Рада підтримала припинення повноважень Льовочкіної

Верховна Рада 1 грудня підтримала припинення повноважень депутатки від «Опозиційної платформи – За життя» Юлії Льовочкіної. Про це повідомили народні депутати, зокрема, Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») та Ярослав Железняк («Голос»).

За це рішення проголосували 285 парламентарів. Як зазначив Железняк, у залі залишилися 417 народних депутатів – «рекордно низький рівень».

Читайте також: Стефанчук пояснив, чому депутатів від забороненої ОПЗЖ не позбавляють мандатів

«Це, звісно, добре, проте треба виганяти всю ОПЗЖ з Ради! Моя постанова в парламенті ще з 24 серпня. А петиція до президента набрала необхідні 25 тисяч голосів», – прокоментував Гончаренко.

Пресслужби «ОПЗЖ» і Верховної Ради наразі не повідомляли про припинення повноважень Льовочкіної.

Напередодні колишня членкиня фракції ОПЗЖ, а нині представниця депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юлія Льовочкіна повідомила, що складає мандат народної депутатки.