На сайті Ради оприлюднили проєкти постанов про звільнення Кубракова і призначення його віцепрем’єром

На сайті Верховної Ради оприлюднені проєкти постанов про звільнення Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури України і про призначення його віцепрем’єр-міністром із відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідні документи зареєстровані у Верховній Раді 1 грудня.

Напередодні про те, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков піде зі своєї нинішньої посади, щоб стати віцепрем’єр-міністром, відповідальним за інфраструктуру та регіональний розвиток, повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

«Спочатку треба проголосувати за звільнення. Потім у той самий день коаліція подасть постанови про призначення віцепрем’єр-міністром і об’єднання двох міністерств (інфраструктури та регіональної політики). Це відбудеться цього тижня», – написав Железняк у телеграмі.

Видання LIGA.net вказує, що його співрозмовник у керівництві владної фракції «Слуга народу» підтвердив цю інформацію.