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Кубраков може стати віцепремʼєром, він іде з посади міністра інфраструктури – Железняк

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков піде зі своєї нинішньої посади, щоб стати віцепремʼєр-міністром, відповідальним за інфраструктуру та регіональний розвиток, повідомив 30 листопада депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

«Спочатку треба проголосувати за звільнення. Потім у той самий день коаліція подасть постанови про призначення віцепрем’єр-міністром і об’єднання двох міністерств (інфраструктури та регіональної політики). Це відбудеться цього тижня», – написав Железняк у телеграмі.

Видання LIGA.net вказує, що його співрозмовник у керівництві владної фракції «Слуга народу» підтвердив цю інформацію.

Інформації про реєстрацію відповідних проєктів постанов на сайті парламенту наразі немає. Сам Олександр Кубраков у соціальних мережах про можливе нове призначення також не пише.

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