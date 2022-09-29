«Визначають майбутнє». Троє українців увійшли до рейтингу TIME

Троє українців увійшли до списку TIME100 Next, який щороку складає журнал TIME.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та українська математик Марина В'язовська потрапили до списку у категорії «Новатори».

Український міністр інфраструктури Олександр Кубраков увійшов до списку у категорії Лідерів. Також у цьому переліку – премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та інші.

«Що поєднує їх, це їхні надзвичайні зусилля, спрямовані на зміну нашого світу та визначення нашого майбутнього», – йдеться на сайті TIME.

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Щороку видання TIME публікує рейтинг TIME100 Next, який відзначає «100 нових зірок з різних сфер і всього світу». Цього року до нього увійшли музиканти, медики, урядовці, лідери рухів і топ-виконавчі директори – усі вони підібрані журналістами TIME та на основі їхніх репортажів.