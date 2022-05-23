Time внесла до списку найвпливовіших людей 2022 року Зеленського і Залужного

Американський журнал Time вніс президента України Володимира Зеленського до списку ста найвпливовіших людей 2022 року.

У категорії «Лідери», крім Зеленського, вказані президент США Джо Байден, президент Росії Володимир Путін, голова КНР Сі Цзіньпін, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Відгук про Володимира Зеленського написав Байден. Він зазначив, що в особі Зеленського народ України має лідера, гідного його хоробрості та стійкості. «Кожного разу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі президента Зеленського непохитну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов’язок перед своїм народом і щодня виконує урочистий обов’язок – вести свою країну в цей темний і важкий час», – зазначив президент США.

Текст про Путіна написав російський опозиційний політик Олексій Навальний. «Напевно, справжня місія Володимира Путіна полягає в тому, щоби давати уроки. Усім – від світових лідерів та експертів до простих людей. Особливо добре це у нього вийшло у 2022 році. Він ще раз нагадав нам, що шлях, який починається з «невеликої фальсифікації виборів», завжди закінчується диктатурою. А диктатура завжди веде до війни. Цей урок ми не повинні були забути», – наголосив опозиціонер.

У категорію «Ікони» Time долучив лауреата Нобелівської премії миру, головного редактора російської «Нової газети» Дмитра Муратова, про якого написав голова фонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер.

До категорії «Новатори» внесли головну редакторку видання «Українська правда» Севгіль Мусаєву.