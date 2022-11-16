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Верховна Рада закликає країни G20 виключити Росію зі свого складу

Постанову автори обґрунтували тим, що російські війська знищують населення України, що «має всі ознаки геноциду», а також невибірковістю обстрілів Росією української енергетичної інфраструктури

Верховна Рада 16 листопада закликала держави «Групи 20» виключити зі свого складу Росію. Про це повідомили, зокрема, народні депутати Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») та Ярослав Железняк («Голос»).

«Сьогодні була прийнята відповідна постанова. За – 310. Після анексії Криму і початку війни на Донбасі росію виключили з G8, вже давно пора виганяти її і з G20», – прокоментував Гончаренко.

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За словами Железняка, постанову автори обґрунтували тим, що російські війська знищують населення України, що «має всі ознаки геноциду», а також невибірковістю обстрілів Росією української енергетичної інфраструктури. Ці удари, за текстом постанови, «не переслідують жодних воєнних цілей і мають виключно терористичну мету».

Саміт «Групи двадцяти» – країн, які сукупно становлять 90% світового ВВП – тривав на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада.

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