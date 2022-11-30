«Сімейні обставини»: Льовочкіна складає мандат депутата

Колишня членкиня фракції ОПЗЖ, а нині представниця депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юлія Льовочкіна повідомила, що складає мандат народної депутатки.

«Хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній Раді України та Парламентській Асамблеї Ради Європи, з якими мала честь працювати протягом п’ятнадцяти років. Моє рішення прийняте у зв’язку із сімейними обставинами», – зазначила Льовочкіна, слова якої цитує пресслужба депутатської групи.

Юлія Льовочкіна – народна депутатка чотирьох скликань Верховної Ради. У парламенті 9 скликання вона входила до складу профільного комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Як встановили журналісти проєкту «Схеми», Юлія Льовочкіна та її брат – народний депутат Сергій Льовочкін – покинули Україну до початку повномасштабного вторгнення російських військ. За даними журналістів, нині вона, ймовірно, мешкає на своїй на віллі у Франції.