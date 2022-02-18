ОГП: завершено досудове розслідування щодо екскерівників міліції через події Євромайдану

У Офісі генерального прокурора повідомили, що у «справах Майдану» завершено досудове розслідування стосовно колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки управління МВС у Києві та екскомандира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення «Беркут» в Харківській області.

«Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року підозрювані, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві, з метою перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, а також переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організували вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту та вбивств мітингувальників. Для цього вони, у співучасті з іншими керівниками ПМОП «Беркут», за відсутності законних підстав, забезпечили протиправне невибіркове застосування співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян», – йдеться в повідомленні.

В ОГП кажуть, що через такі дії експрацівників правоохоронних органів постраждало 110 людей, в тому числі троє – загинули.

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Колишнім правоохоронцям інкриміновано вчинення злочинів за кількома статтями, після ознайомлення сторонами захисту із матеріалами провадження обвинувальні акти буде скеровано до суду для розгляду по суті, додали в ОГП.

За офіційними даними, під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.