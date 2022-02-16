Справи Майдану: суд дозволив заочне слідство та взяття під варту екскомандира харківського «Беркуту»

Печерський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому командирові оперативної роти батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУ МВС України в Харківській області. Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, також щодо підозрюваного, який переховується від слідства і оголошений в міжнародний розшук, судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

«Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві, з метою перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, а також переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Для цього він, у співучасті з іншими керівниками ПМОП «Беркут», за відсутності законних підстав, забезпечив протиправне невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян», – йдеться в повідомленні.

В ОГП вказують, такі дії колишнього командира роти «Беркуту» супроводжувались вчиненням умисних вбивств та замахів на вбивство мітингувальників, внаслідок чого загинули три людини, ще 10-м заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, 32 – тілесні ушкодження середньої тяжкості та 66 – легкі тілесні ушкодження.

Підозрюваному інкриміновано вчинення злочинів за кількома статтями.

За офіційними даними, під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.