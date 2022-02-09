ОГП: завершено розслідування щодо екскерівників МВС у справі постачання гранат РФ під час Євромайдану

В Офісі генпрокурора повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишнім міністру внутрішніх справ, його заступникові та директору Департаменту матеріального забезпечення МВС у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб під час постачання та розмитнення спецзасобів, отриманих з Росії 21 та 24 січня 2014 року для їх подальшого застосування проти учасників Євромайдану.

«Наразі слідство завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення. Слідством встановлено, що експосадовці міністерства, з метою озброєння особового складу працівників органів внутрішніх справ для перешкоджання масовим акціям протесту, незаконно організували та забезпечили у січні 2014 року поставку в Україну 13 тис 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації. Ці гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я щодо можливості їх застосування до людей», – повідомили в ОГП.

Повідомляється, що за співучасті підозрюваних силовики застосовувати світлошумові, газові та димові гранати виробництва Росії проти протестувальників.

«У січні-лютому 2014 року екскерівництво міністерства організувало та забезпечило видачу зі складів МВС України гранат російського виробництва особовому складу працівників органів внутрішніх справ. 18 та 19 лютого 2014 року російські гранати було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого було заподіяно тілесні ушкодження 127 особам», – йдеться в повідомленні.

Після ознайомлення стороною захисту із матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті, додали в ОГП.

У квітні минулого року Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ та його заступника у кримінальному провадженні про поставку понад 13,4 тисячі гранат російського виробництва у січні 2014. Тоді посаду міністра внутрішніх справ обіймав Віталій Захарченко. Він залишив країну після подій Євромайдану.