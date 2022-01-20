Справи Майдану: повідомлено про підозру столичному експрокурору

В Офісі генерального прокурора оголосили, що 20 січня повідомили про підозру у «справі Майдану» колишньому прокурору районної прокуратури Києва.

Згідно з повідомленням, колишньому прокурору районної прокуратури Києва за фактом подій 18 лютого 2014 року незаконно затриманого учасника мирних акцій протесту на майдані Незалежності інкриміновано «закінчений замах на завідомо незаконне тримання під вартою та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими ДБР. Вживаються заходи до встановлення інших учасників цих злочинів, повідомили в ОГП.

У відомстві нагадали, що днями, 17 січня, підозри у справі отримали суддя одного з райсудів Києва, колишній старший прокурор відділу прокуратури Києва (нині адвокат) та слідчий райуправління ГУ МВС України у Києві.

За офіційними даними, під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.