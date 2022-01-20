Суддю, ексслідчого та експрокурора підозрюють у незаконному переслідуванні учасника Революції гідності – ДБР

Чинній судді, колишньому слідчому та колишньому прокурору повідомили про підозру в незаконному притягненні до відповідальності учасника Революції гідності в 2014 році, заявило Державне бюро розслідувань 20 січня.

За повідомленням, Управління ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках 17 січня повідомило про підозру:

колишньому слідчому Слідчого відділку Деснянського райуправління Головного управління МВС України у Києві

колишньому старшому прокурору відділу прокуратури Києва, який нині працює адвокатом

чинній судді одного з районних судів Києва

За даними слідства, 18 лютого 2014-го міліціонер «неправомірно склав протокол затримання учасника акцій протесту за нібито участь у масових заворушеннях».

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«Після чого слідчий з прокурором, без будь-яких доказів вчинення злочину, повідомили затриманому про підозру та безпідставно ініціювали звернення до слідчого судді з клопотанням про взяття його під варту. За результатом розгляду клопотання суддя ухвалив рішення про застосування до потерпілого незаконного домашнього арешту», – йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували дії підозрюваних за статтями про завідомо незаконні затримання, привід чи арешт, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, незаконне перешкоджання мітингам та службовому підробленні. Імен підозрюваних ДБР не розголошує, досудове розслідування триває.