Печерський суд заочно арештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ України та його заступника у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах на їх розмитнення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

У прокуратурі наголосили, що рішення суду дає право обвинуваченню розпочати екстрадицію вказаних осіб. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Зазначається, що поставку понад 13,4 тисячі гранат російського виробництва експосадовці організували у січні 2014. Тоді посаду міністра внутрішніх справ посідав Віталій Загарченко.

«Колишні Міністр та його заступник також організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більше 1 млн 177 тис грн митних платежів. Вказані гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я України щодо можливості їх застосування до людей. 18 та 19 лютого 2014 року ввезені таким чином гранати російського виробництва було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб. Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула», – мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

У лютому суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, яке пов’язане з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

Віталій Захарченко був міністром внутрішніх справ України з 2011 до 2014 року. Він залишив країну після подій Євромайдану.