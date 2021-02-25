Прокуратура: суд заарештував майно, пов’язане з ексголовою МВС часів Євромайдану

Суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, яке пов’язане з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, повідомив Офіс генерального прокурора.

Управління майном передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Заборона на відчуження та розпорядження накладена на 3 квартири, 6 гаражів у центральній частині Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

«Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування ексміністром МВС діяльності злочинної організації, створеної колишнім президентом України, вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їх форми), в тому числі у спосіб конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії», – заявили в прокуратурі.

Віталій Захарченко був міністром внутрішніх справ України з 2011 до 2014 року. Він залишив країну після подій Євромайдану.