Справу керівників слідчого ізолятора Херсона передали до суду – ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього керівника слідчого ізолятора Херсона та його заступника за підозрою в державній зраді – про це відомство повідомило 27 січня.

Обвинувальний акт передали до суду, додає відомство.

«Начальник ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» з початком тимчасової окупації зрадив присязі та добровільно перейшов на бік ворога. Так само вчинив його заступник з оперативної роботи. Удвох вони допомагали ворогу створювати незаконну структуру «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области», що увійшла до складу служби виконання покарань РФ», – йдеться в заяві.

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За даними Бюро, підозрювані отримали у незаконно створеній установі нові посади і надали виправний заклад у розпорядження окупантів.

«Колишній керівник СІЗО навіть став «героєм» інформаційної провокації пропагандистів, метою якої була дискредитація правоохоронних органів України. Закликав не виконувати накази української влади та наслідувати його приклад – співпрацювати з ворогом», – додає ДБР.

Після деокупації Херсона посадовці намагалися переховуватися в області, проти їх затримали працівники Бюро. Зараз вони під вартою. У разі обвинувального вироку їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Служба безпеки України в листопаді затримала в Херсоні трьох працівників місцевого слідчого ізолятора за підозрою в державній зраді. У грудні стало відомо про затримання ще двох співробітників установи.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.