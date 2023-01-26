ДБР про вбивство Кірєєва: провели 9 експертиз, розслідування триває

Державне бюро розслідувань у рамках розслідування за фактом вбивства співробітника ГУР Дениса Кірєєва провело дев’ять експертиз. Про це ДБР повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.



«Проведено 9 судових експертиз, зокрема, судові медичні експертизи, судові експертизи зброї, судові балістичні експертизи, експертизу зброї та слідів, обставин її використання, експертизу матеріалів, речовин і виробів», – повідомили в бюро.



У відомстві додали, що досудове розслідування триває.

Минулого тижня видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій розповіло, що розвідка України дізналася про те, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення, зокрема про намір наступати на Київ, від українського фінансиста і розвідника Дениса Кірєєва.

Кірєєв брав участь у російсько-українських переговорах наприкінці лютого і був убитий у Києві на початку березня за нез’ясованих обставин.

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5 березня, в день другого раунду переговорів Кірєєв разом зі своєю охороною та агентами військової розвідки, які теж мали брати участь у поїздці до Білорусі, вирушив на київський вокзал. Він попередив охоронців, що їм не варто втручатися у разі його арешту, повідомило видання із посиланням на джерела.

За даними WSJ, у центрі Києва кілька автомобілів із агентами Служби безпеки України перехопили машину Кірєєва. Його охоронців роззброїли, а самого Кірєєва посадили у мікроавтобус та відвезли у невідомому напрямку. Приблизно через півтори години його знайшли мертвим.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що його запідозрили у держзраді. Проте Головне розвідувальне управління (ГУР) Міноборони України повідомило, що Кірєєв був його співробітником і загинув під час виконання «спеціального завдання».

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За повідомленням ГУР, Кірєєв був одним із трьох розвідників, загиблих під час виконання спеціальних завдань. Окрім нього, ГУР повідомило про загибель Олексія Долі й капітана Збройних сил, Героя України Валерія Чибінєєва.

Дениса Кірєєва поховали як героя. Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження його посмертною медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».