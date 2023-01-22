Голова ГУР розповів, чому вбитого СБУ Кірєєва залучали до переговорів України і Росії

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що вбитого Службою безпеки в березні співробітника ГУР Дениса Кірєєва залучали до переговорів із Росією, щоб «затягнути процес для того, щоб виграти час».

«Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону», – сказав Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він також висловив «суб’єктивну думку», що метою вбивства Кірєєва було не допустити, щоб ГУР втрутилося «в чужу гру».

«Я можу висловити абсолютно свою суб’єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної… І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю», – сказав очільник ГУР.

За словами Буданова, Денис Кірєєв –​ учасник українсько-російських переговорів у Білорусі –​ був штатним співробітником ГУР Міноборони України, якого працівники СБУ вбили в автівці Служби безпеки у Києві 5 березня, а тіло Кірєєва викинули на вулицю.

За словами очільника ГУР, він особисто знав Кірєєва з 2009 року, версію про те, що Кірєєв міг працювати на Росію, очільник ГУР відкидає категорично.



Радіо Свобода поговорило з Кирилом Будановим через три дні після того, як про Дениса Кірєєва написало видання The Wall Street Journal (WSJ). У публікації йшлося про те, що саме Кірєєв у деталях попередив українське керівництво про плани Путіна наступати на Київ 24 лютого.

Як зазначає WSJ, коли Кірєєв їхав на другу переговорну зустріч у Білорусь, по дорозі його вбили співробітники СБУ, вважаючи Кірєєва російським агентом. Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Кірєєва вбили через брак координації між ГУР і СБУ.



Кирило Буданов каже, що він «чудово знає людей, які стратили Кірєєва» і що з приводу цього вбивства він мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, це була їхня остання розмова.

У СБУ і Державному бюро розслідувань, яке розслідує справу про вбивство Кірєєва, ситуацію поки не коментували.