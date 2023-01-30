Двох колишніх офіцерів ЗСУ з Криму заочно підозрюють у державній зраді – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишнім офіцерам Збройних сил України, які перейшли на бік Росії під час анексії Криму. Про це відомство повідомило 30 січня.

Йдеться про колишнього начальника штабу Центру бойового забезпечення Військово-Морських Сил ЗСУ та командира групи інженерного забезпечення з Криму.

«Після захоплення окупантами військової частини в АР Крим начальник штабу та командир групи відмовилися передислокуватись на підконтрольну територію та присягнули на вірність агресору», – повідомляє Бюро.

За даними слідства, колишні українські військові долучилися до «Міжнародного протимінного центру збройних сил Російської Федерації» і відповідають за інженерне забезпечення окупаційних військ РФ, в тому числі за замінування території України.

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«Вони за вказівкою окупантів використовують розмінувальну техніку для обстрілу не лише українських військових, а й цивільних об’єктів. Зокрема, за оперативними даними, саме ці зрадники стоять за використанням установки УР-77 «Метеорит» у міських кварталах Маріуполя», – йдеться в заяві.

Обом чоловікам заочно повідомили про підозру в державній зраді. Їм загрожує до 15 років ув’язнення в разі обвинувального вироку.

У липні 2022 року ДБР повідомило, що підозрює в державній зраді колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Криму.