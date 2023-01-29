У Криму щонайменше 16 громадян України засуджені за «шпигунство» і «диверсії» – правозахисники

У Криму з 2014 року не менше 16 громадян України засуджено за звинуваченнями у «шпигунстві» та «диверсіях», повідомляє «Кримська правозахисна група».

Серед засуджених є фрілансер проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко.

Також у списку фігурують: Андрій Захтей, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, Дмитро Штибліков, Геннадій Лімешко, Леонід Пархоменко, Костянтин Давиденко, Дмитро Долгополов, Ганна Сухоносова, Юнус Машаріпов, Іван Яцкін, Костянтин Ширінг, Галина Довгопола.

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«Їх ФСБ РФ при затриманні звинуватила «у підготовці диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві». У цих справах зафіксовано незаконні методи ведення слідства та застосування тортур для отримання свідчень визнання, порушення презумпції невинності, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ «відео зізнань», – йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в анексованому Криму масово переслідують усіх незгодних із війною. Громадян штрафують та заарештовують за українські пісні та гасла. Також відомий випадок кримінального переслідування за дискредитацію російської армії.