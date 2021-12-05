Активісти влаштували марафон на підтримку засудженого кримського політв’язня Олексія Бессарабова

У мережі Інтернет відбувається онлайн-марафон у день народження засудженого у «справі «українських диверсантів», кримчанина Олексія Бессарабова, повідомляє організатор акції – «Центр громадянських свобод».

«5 грудня Олексію виповнилося 45 років, 5 з яких перебуває у неволі за сфабрикованим обвинуваченням. Олексій Бессарабов – український журналіст, офіцер запасу Військово-морських сил України, політичний в’язень Кремля, один із обвинувачених у справі так званих «кримських терористів» (група «севастопольських диверсантів»)», – йдеться у повідомленні.

Щоб підтримати Бессарабова і привітати його в цей особливий день, організатори акції пропонують сфотографуватися з коротким вітанням, розмістивши на сторінці пост з хештегами #PrisonersVoice і #FreeBessarabov.

Російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова та Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили у «підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки».

У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку та Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці – у розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – у розмірі 300 тисяч рублів. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів «справи «українських диверсантів» політичними в’язнями.