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18 грудня 2019, Київ 18:48
Новини | Політика

Засуджений у Криму українець Давиденко перебуває в колонії російського Саратова – адвокат

Російські силовики затримали Костянтина Давиденка в анексованому Криму в лютому 2018 року

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Українець Костянтин Давиденко, який був засуджений в анексованому Росією Криму за звинуваченням у шпигунстві, перебуває в колонії №10 російського Саратова, повідомляє «Кримська правозахисна група» з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе.

У жовтні адвокат повідомляла про внесення Давиденка у списки на обмін.

Тоді ж Верховний суд Росії скоротив термін покарання Давиденку з десяти з половиною до семи років.

Російські силовики затримали його в анексованому Криму в лютому 2018 року і звинуватили в шпигунстві.

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