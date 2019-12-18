Засуджений у Криму українець Давиденко перебуває в колонії російського Саратова – адвокат

Українець Костянтин Давиденко, який був засуджений в анексованому Росією Криму за звинуваченням у шпигунстві, перебуває в колонії №10 російського Саратова, повідомляє «Кримська правозахисна група» з посиланням на адвоката Ольгу Дінзе.

У жовтні адвокат повідомляла про внесення Давиденка у списки на обмін.

Тоді ж Верховний суд Росії скоротив термін покарання Давиденку з десяти з половиною до семи років.

Російські силовики затримали його в анексованому Криму в лютому 2018 року і звинуватили в шпигунстві.