Правозахисниця: вирок українцеві Лімешку в анексованому Криму – політично мотивований

Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник називає вирок українцеві Геннадію Лімешку, засудженому до восьми років ув’язнення в анексованому Росією Криму, «дуже жорстким» і політично мотивованим. Вона заявила про це 11 травня в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Це чисто політично вмотивований процес. Ніяких доказів його конкретних дій, що саме він скоїв, в суді так і не було наведено. Ці вісім років, які йому дають, навіть за «визнання» провини – дуже жорсткий вирок», – сказала Скрипник.

За словами правозахисниці, угода з російським слідством не означає, що Лімешко винен.

«Наскільки відомо, він пішов на угоду зі слідством, але це не означає, що він насправді винен. Це стандартна практика ФСБ, коли людей примушують через різні форми, починаючи від тортур і закінчуючи психологічним тиском, йти на угоду. Тепер, навіть якщо це рішення буде оскаржене, це можна зробити тільки в частині покарання. Тобто, не в тій частині, де його визнали винним», – сказала вона.

Скрипник додала, що, незважаючи на те що Лімешко «визнав» провину, Україні слід далі боротися за свого громадянина, оскільки він є «жертвою переслідувань за політичними мотивами».

Підконтрольний Кремлю Судакський міський суд 10 травня визнав Геннадія Лімешка винним і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин».

12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові. Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лімешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий на анексованому півострові й оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом і був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».