У Криму суд засудив «диверсанта» Лімешка до 8 років тюрми

У Києві у Судаку суд визнав українця Геннадія Лімешка винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за «незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин». Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Лімешко вину визнав, справа розглядалася в особливому порядку. Серед пом’якшуючих обставин, врахованих судом, – малолітня дочка Лімешка. Серед обтяжуючих – політичний мотив злочину: «ненависть і ворожнеча в з’язку з приєднанням Криму до Росії». Термін відбування покарання рахується з 10 травня 2018 року.

ФСБ Росії заявила про затримання 12 серпня минулого року в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили у підготовці диверсій на півострові.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував Геннадія Лімешка на два місяці. Російські спецслужби заявили, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка, ручна пилка і цифровий фотоапарат.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні цього року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.