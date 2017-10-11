Суд в анексованому Криму продовжив арешт українця Лімешка

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт українця Геннадія Лімешка.

Як повідомила прес-служба суду, його арешт продовжили до 13 грудня.

ФСБ Росії заявила про затримання 12 серпня в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили у підготовці диверсій на півострові.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 14 серпня заарештував Геннадія Лімешка на два місяці. Російські спецслужби заявили, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка, ручна пилка і цифровий фотоапарат.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лімешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні цього року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.