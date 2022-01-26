Українського консула не допустили до засудженого кримського політв’язня Івана Яцкіна – адвокат

Консула України в російському Новосибірську Сергія Кононенка не допустили до засудженого за «держзраду» кримчанина Івана Яцкіна, який перебуває в російській колонії. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Микола Полозов.

За його словами, українському дипломату відмовили у доступі до Яцкіна через наявність у формально отриманого ним російського паспорта (Українська влада не визнає російських паспортів, виданих в анексованому Криму).

Офіційно російські тюремники не повідомляють про рішення не допустити консула до Яцкіна.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою надати медичну допомогу засудженому Яцкіну.

Івана Яцкіна етапували у виправну колонію міста Бєлово у Кемеровській області Росії. Захист неодноразово завляв про утиск його прав в ув’язненні та проблеми зі здоров’ям.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в окупованому Криму за підозрою в державній зраді. Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ дані, які «становлять державну таємницю Росії». На запит Крим.Реалії в СБУ запевнили, що Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.