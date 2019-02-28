У Росії колишнього українського військового і кримчанку засудили за «шпигунство»

У Росії Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав винним у державній зраді майора Чорноморського флоту Росії, колишнього українського військового Дмитра Долгополова і жительку Криму Анну Сухоносову, якого ФСБ Росії назвала його співмешканкою. Про це повідомляють російські засоби інформації з посиланням на ФСБ Росії.

За версією слідства, Сухоносова була завербована співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковником Ігорем Клименком і долучила Долгополова до конфіденційного співробітництва з українською спецслужбою за грошову винагороду.

ФСБ Росії стверджує, що Долгополов і Сухоносова цілеспрямовано збирали і передавали Україні секретні дані про діяльність частин і з’єднань Чорноморського флоту Росії.

За даними ФСБ Росії, на суді Долгополов і Сухоносова «свою провину визнали повністю і покаялися в скоєному».

29 вересня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання двох російських громадян за підозрою в шпигунстві на користь України. Ними виявилися Анна Сухоносова і російський військовий Дмитро Долгополов.

На сторінці у Facebook зазначено, що Сухоносова має середню технічну освіту за фахом бухгалтер і працювала фітнес-інструктором у студії танців.

Долгополов, за даними речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова, до анексії півострова служив в українській армії, а в лютому-березні 2014 роки перейшов на службу до росіян.

Колишні товариші по службі затриманого в Криму Дмитра Долгополова не вірять у версію російської ФСБ про те, що він «працював українським шпигуном».

У 2016 році по відношенню до Дмитра Долгополова на півострові проводилися слідчі дії, «пов'язані з претензіями фінансового управління».