Денісова заявила про погіршення стану здоров’я засудженої за «держзраду» пенсіонерки в Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про погіршення стану здоров’я пенсіонерки Галини Довгополої, засудженої в окупованому Криму за звинуваченням у «шпигунстві на користь України».

«Після її етапування зі слідчого ізолятора №2 Москви до СІЗО Сімферополя, у пані Галини через загострення хвороби хребта посилився больовий синдром, слабкість у м’язах ніг, зоні тазу та періодично виникає їх оніміння. Також вона скаржиться на періодичні гіпертонічні кризи через те, що не отримує лікування гіпертонічної хвороби», – написала Денісова 14 квітня на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, керівництво і медпрацівники СІЗО Сімферополя в порушення міжнародних правил ігнорують будь-які прохання про надання необхідної медичної допомоги, що може привести до серйозних ускладнень зі здоров’ям.

«Такі злочинні дії відносно Галини Довгополої розцінюю як катування та нелюдське поводження, що порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Окрім того, у порушення статей 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Галину Довгополу позбавили права на справедливий суд і на ефективний засіб юридичного захисту, а саме реалізувати свої процесуальні права щодо оскарження в апеляційному порядку незаконного вироку», – додала омбудсмен.

Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «невідкладно відновити порушені права Галини Довгополої, а саме негайно здійснити медичне обстеження і надати повний комплекс лікування».

Український омбудсмен також закликала верховного комісара ООН із прав людини пані Мішель Бачелет і комісара Ради Європи з прав людини пані Дуню Міятович, голову ОБСЄ Анн Лінде вжити заходів із відновлення прав і звільнення Галини Довгополої.

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд 29 березня повідомив, що 24 березня до ув’язнення в колонії суворого режиму засудили пенсіонерку Галину Довгополу, обвинувачену в «державній зраді». Як повідомила пресслужба суду, кримінальна справа розглядалася в закритому режимі, в зв’язку з тим, що «в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю».​

В Україні вирок засудили і закликали звільнити Довгополу.