Виїзду нема. Чому російські сили не випускають українців з окупації?

Чому окупанти вже понад місяць не відкривають пункт пропуску на підконтрольну владі України територію у Василівці Запорізької області? Чи багато зараз охочих виїхати з окупації? Навіщо загарбники запровадили перепустки для переміщення в межах окупованих територій? Це з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські сили не пропускають жителів, що перебувають в окупації, на підконтрольну владі України територію. Пункт пропуску у Василівці Запорізької області закритий вже понад місяць, повідомляв 20 січня міський голова Василівки Сергій Каліман.

Крім того, мер Василівки зазначив, що зараз переміщуватися людям дозволяють виключно окупованими територіями, але за наявності перепусток. Ці перепустки мають тижневий строк дії.

Інформацію про блокування пункту пропуску у Василівці підтвердив і на той час очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух . За його даними, впродовж місяця пройти через лінію перетину вдалося лише двом особам. Також останнім часом фіксуються показові «видворення» людей, які не згодні з політикою окупантів, але разом із тим – деякі групи людей так і не дісталися точки перетину, повідомляв Старух

. За його даними, впродовж місяця пройти через лінію перетину вдалося лише двом особам. Також останнім часом фіксуються показові «видворення» людей, які не згодні з політикою окупантів, але разом із тим – деякі групи людей так і не дісталися точки перетину, повідомляв Старух Представник так званої військово-цивільної адміністрації окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов 6 січня повідомив, що в регіоні розпочалася видача дозволів на транспортні засоби для переміщення захопленою територією. Рогов зазначив, що ці перепустки будуть видавати у так званих військових комендатурах Мелітополя, Бердянська, Токмака і Василівки. Він також написав, що надалі для переміщення окупованою частиною Запорізької області такі перепустки будуть обов'язковими.

6 січня повідомив, що в регіоні розпочалася видача дозволів на транспортні засоби для переміщення захопленою територією. Рогов зазначив, що ці перепустки будуть видавати у так званих військових комендатурах Мелітополя, Бердянська, Токмака і Василівки. Він також написав, що надалі для переміщення окупованою частиною Запорізької області такі перепустки будуть обов'язковими. Центр національного спротиву 26 січня повідомив, що російські окупаційні сили збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами на захопленій частині півдня. На блокпостах у жителів запитують про наявність військових обліків, транспортні засоби, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою.

«Надскладний» шлях»

Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі «Новинам Приазов'я» зазначив, що єдиний шлях виїзду з окупації на сьогодні – через Крим. Втім, і там можна стикнутися зі складнощами.

Перед виїздом з тимчасово окупованої території Запорізької області до Криму потрібно здавати аналіз ДНК, який наразі відбирають окупанти

«Перш за все перед виїздом з тимчасово окупованої території Запорізької області до Криму потрібно здавати аналіз ДНК, який наразі відбирають окупанти. Потім, або поромом, або через Кримський міст виїжджати на кордон ЄС або Грузію. Там також прикордонники можуть просто не пропустити без пояснень», – розповів він.



«Також слід зазначити, що ті паспорти, які наразі роздають на окупованих територіях, не діють на території Росії та тимчасово окупованого Криму, а самі прикордонники (російські – ред.) називають ці паспорти внутрішніми для ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Тож сьогодні надскладно покинути окуповану територію», – додав Федоров.



Він також стверджує, що загарбники вимагають від жителів окупованих територій до 1 червня отримати російські паспорти. Інакше погрожують відібрати майно, а також тим, що люди не зможуть отримувати медичну допомогу і соціальні послуги.

Мер Мелітополя повідомив, що зараз формуються великі черги на отримання перепусток для переміщення всередині окупованих територій. Пункт виїзду у Василівці російські окупаційні сили обіцяли відкрити 15 січня, однак не зробили цього.



Втім, загарбники час від часу проводять показові «видворення» жителів захоплених територій.

Здебільшого вони залишають цих людей у полоні. Їх ніхто нікуди не випускає. Вони продовжують знущатися з наших людей

«Десятки таких людей вже за січень депортовано на останній блокпост, з десятками записані їхні пропагандистські відео. Але здебільшого вони залишають цих людей у полоні. Їх ніхто нікуди не випускає. Вони продовжують знущатися з наших людей», – наголосив Федоров.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.



Декому із «депортованих» людей все ж вдається дійти до українських блокпостів, каже мер.



«Вони (окупанти – ред.) доводять до останнього рашистського (російських окупаційних сил – ред.) блокпоста, вони (українці, яких «депортували» – ред.) йдуть «сірою зоною» до першого нашого українського блокпоста. Там їх зустрічають наші правоохоронці, проводять відповідні процедури і після цього вони їдуть до Запоріжжя. Потім хтось отримує допомогу, хтось їде до родичів, всі по-різному», – розповів міський голова Мелітополя.

«Доходять не всі»

Координатор Запорізького хабу для переселенців Олексій Савицький розповів, що за останній час на підконтрольну владі України територію дісталися п'ятеро громадян, яких окупанти в такий спосіб «депортували».

Приїжджають такі пригнічені. Багато хто з них був у підвалах

«Люди мало що розповідають, але приїжджають такі пригнічені. Багато хто з них був у підвалах, тому, звісно, на жаль, у них стан такий, що їм потрібен психолог. У нашому хабі є і психолог, вони приїжджають, якщо їм потрібно їсти, пити, розміститися. Звісно, все це надається людям, які прибувають з окупованих територій. Чи то «депортовані», чи то люди, які прибувають своїм шляхом», – повідомив координатор.

Савицький також зазначив, що до українських блокпостів доходять не всі люди, яких окупанти показово «видворяють».



«Їхня доля найчастіше невідома, бо окупанти показують, що вони відправляють їх кудись, але до пункту пропуску (українського – ред.), до нашого хабу, вони не доїжджають. Тобто вони зняли (на відео – ред.) людей, яких вони збиралися «депортувати» і подальша доля їхня, на жаль, невідома», – зауважив він.



За даними координатора, раніше хаб прийняв 276 тисяч жителів окупованих територій і готовий надалі надавати допомогу людям, яким вдасться виїхати з окупації. Є інформація, що пункт пропуску через Василівку, можливо, запрацює з 1 лютого, каже Савицький.

«Сім кіл пекла»

Мер Василівки Сергій Каліман навпаки вважає, що російські окупаційні сили не відкриють пункт перетину найближчим часом.



«Я розмовляв з військовою адміністрацією Василівського району, просувань немає ніяких і говорять, що найближчим часом не буде зроблено відкриття цього проїзду, тому що, по-перше, на сьогодні йдуть інтенсивні бойові дії», – зауважив він.

Йде інтенсивне переміщення військ, відповідно їм не потрібно, щоб люди це бачили.

«Зараз збільшилася кількість обстрілів і Василівки, і громади. У них (окупантів – ред.) йде інтенсивне переміщення військ, відповідно їм не потрібно, щоб люди це бачили. Тому вони навіть на сьогодні започатковують таке, що працюють магазини до обіду, а потім закривають і людям говорять, щоб вони сиділи в домівках», – каже Каліман.



Виїжджати з окупації стає дедалі важче, зазначив мер Василівки.



«На сьогодні охочі виїхати є. Це ми знаємо, є охочі, тому що після обшуків і певного такого пресингу, який вчиняють окупанти до людей, жителі не витримують і вони хочуть дійсно покинути окуповану територію. Деякі люди виїжджають у бік Криму і далі виїжджають через Крим, на Грузію. Ті люди, які проїжджають через Крим, говорять, що проходять сім кіл пекла», – поділився Каліман.



Він також повідомив, що українські спецслужби займаються випадками зникнення українців після так званої «депортації». В СБУ «Новинам Приазовʼя» на момент виходу матеріалу не змогли надати детальної інформації з цього приводу, але пообіцяли зробити це згодом.

«Відбирають автобуси на блокпосту»

Волонтер, який займається організацією виїзду людей з Маріуполя, Денис Мінін розповів, що востаннє це вдалося зробити у грудні.

Стало набагато більше працівників ФСБ, які ретельно перевіряють машини, телефони, особисті справи

«Взагалі після того, як відбулось так зване «приєднання» Запорізької та Херсонської областей до РФ, стало робити це набагато складніше. А особливо на тій самій Василівці стало набагато більше працівників ФСБ, які ретельно перевіряють машини, телефони, особисті справи, намагаються шукати у своїй базі, чи є якісь дані про водіїв та пасажирів. Перевіряють в автомобілях абсолютно все. Намагаються навіть під капотом шукати, що можуть вивезти з ТОТ», – розповів волонтер.

Іноді окупанти забирають автотранспорт і висаджують звідти людей, каже Мінін.



«В мене за останній місяць забрали один автобус і висадили усіх людей там, 13 людей, і всіх їх обізвали диверсантами. Була жінка водійка, їй сказали, що вона волонтерством прикривається, а насправді вона допомагає українській армії. Ще один автобус не випустили тому, що автобус був на донецьких номерах, а у водія була запорізька прописка і його обізвали комерсантом, який вивозить людей. При тому, що він в моїй команді громадської організації «Вивеземо» допомагає евакуювати людей з квітня 2022 року», – зазначив волонтер.



Він розповів, яку процедуру повинні були проходити жителі окупованих територій для того, щоб виїхати через Василівку.

Очікування протягом 2-4 днів, щоб дали дозвіл на виїзд і тільки так можна їхати

«Треба було подавати документи у Бердянський або Мелітопольський виконкоми – паспорт, ідентифікаційний номер, номер свого телефону. Якщо тебе перевіряли, потім має прийти водій до цього виконкому, підтвердити, що він буде їхати саме з тими пасажирами. Потім очікування протягом 2-4 днів, щоб дали дозвіл на виїзд. І тільки так можна їхати на виїзд (з окупації – ред.). В автобусі чи автомобілі не може бути інших людей, окрім зареєстрованих пасажирів», – пояснив Мінін.



Виїзд з окупації через Росію зазвичай коштує 400-700 доларів. Не в усіх є такі кошти, зазначив волонтер. Тому якщо пункт пропуску у Василівці відкриють, він і надалі намагатиметься вивозити маріупольців безкоштовно. Втім, деякі люди хочуть повернутися на окуповані території, додав Мінін.



«Намагаються шукати шляхи повернення, бо не можуть знайти себе. Про це не заведено говорити, але людям не вистачає тих самих 2 тисяч гривень для ВПО, які їм дає держава. Це правда. Тому є ті, хто хоче повернутись додому», – сказав волонтер.

«Фільтраційні заходи тривають постійно»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко також каже, що попит на те, щоби виїхати з окупованої частини області, величезний.

«Ми все одно продовжуємо спілкуватися з нашими людьми, які живуть на окупованих територіях. Більша частина цих людей, вони вважають себе українцями, вважають себе частиною України, вони чекають на звільнення, як це відбулося з правобережною Україною. Тому для нас це принципове завдання. Я розумію, що це принципове завдання і для військовослужбовців наших збройних сил», – зауважив Самойленко.



Окупанти постійно влаштовують перевірки місцевого населення, додав політик.

Фільтраційні заходи тривають постійно, вони не припинялися

«Це ж не тільки те, що вони зробили сьогодні блокпост і фільтрацію. Це постійні обшуки в будинках людей, які живуть на лівобережній частині Херсонщини. Це постійні якісь переписи тих, хто залишився на тій території. Вони (окупанти – ред.) сьогодні намагаються десь підселити своїх «мобіків», своїх військовослужбовців, у будинки, в яких мешкають українці, херсонці, зараз на тій території. Тому фільтраційні заходи тривають постійно, вони не припинялися», – додав політик.