Російський прокурор вимагає 18 років тюрми для фігуранта «справи кримських мусульман» Сізікова

У Південному окружному військовому суді Росії обвинувачення запросило 18 років позбавлення волі для фігуранта «справи кримських мусульман» Олександра Сізікова, а також по 14 років ще для двох кримчан – Аліма Суф’янова та Сейрана Хайредінова. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Прокурор запросив 18 років позбавлення волі для Олександра Сізікова у колонії суворого режиму з першими п’ятьма роками у в’язниці та роком обмеження волі пересування. Аліму Суф’янову та Сейрану Хайрединову обвинувач запропонував призначити по 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з чотирма роками у в’язниці та роком обмеження волі», – повідомляють активісти.

Читайте також: Російський суд відправив під арешт десятки кримськотатарських активістів, затриманих 25 січня

Згідно з повідомленням «Кримської солідарності», у дебатах російський прокурор послався на те, що ноутбук Сізікова мав програми, якими він керував за допомогою голосу. Насправді підсудний користувався технікою за допомогою інших людей – на минулому засіданні він стверджував, що ноутбуком їм допомагав користуватися Костянтин Тумаревич.

Цю людину захист вважає прихованим свідком ФСБ у багатьох справах «Хізб ут-Тахрір». Їхнє спілкування відбувалося у 2015 році – Тумаревич активно і вільно користувався комп’ютером Олександра Сізікова якраз у момент спостереження за ним з боку спецслужб.

Читайте також: Україна вимагає звільнення політв’язня Сізікова в окупованому Криму – Джапарова

Наступне судове засідання призначене на 1 лютого, проте захисники Олександра Сізікова, Аліма Суф’янова та Сейрана Хайредінова – Ліля Гемеджі та Тарас Омельченко – не зможуть взяти у ньому участь через зайнятість в інших процесах. Попри це, суд відкладати слухання не став.

7 липня 2020 року в ході масових обшуків у Криму були затримані семеро людей: Ісмет Ібрагімов, Зекір’я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф’янов, Сейран Хайредінов були заарештовані в залі суду і поміщені до слідчого ізолятора Сімфера. Олександра Сізікова, який має інвалідність 1 групи по зору, було відправлено під домашній арешт. Усіх затриманих звинувачували в причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії.