Протитанкові укріплення, лінії оборони і посилене вербування: як Росія готується захищати Крим

В окупованому Криму російська влада вербує людей для воєнних дій проти України, стверджують українські військові та правозахисники. Також на півострові російська армія намагається створити собі оборонний плацдарм від ЗСУ. Крим.Реалії відстежують те, що відбувається на півострові,

З осені минулого року, коли Збройні сили України деокупували лівий берег Херсонської області, російські військові у Криму почали рити окопи та організовувати фортифікаційні споруди. Перші військові укріплення з'явилися на півночі півострова, що межує з Херсонською областю. Але невдовзі вони з'явилися й у інших точках Кримського півострова.

Зміцнення російських військових на півдні Криму у грудні 2022 року помітив на півдні Криму швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте. Він вивчив супутникові знімки і побачив поруч зі станцією радіолокації біля села Лазурного на околицях Алушти ознаки військових укріплень. Він зазначає, що система траншей «могла бути розширена» після того, як було зроблено його знімок.

Російські військові також активно будують у Криму протитанкові споруди.

Нові «пірамідки»

Протитанкові траншеї та бетонні тетраедри, відомі також як «зуби дракона», помічені на початку січня навколо аеродрому «Бельбек» під Севастополем, повідомляє телеграм-канал «Крымский ветер».

Про появу таких бетонних пірамідок у Криму раніше повідомили у ГУР Міноборони України. За даними відомства, російські війська встановлюють їх на півострові, щоб зупинити просування важкої техніки супротивника.

Військові дослідники проєкту Orex виявили, що на Луганщині зуби дракона почали розсипатися під впливом погодних умов. На фото, оприлюднених проєктом, ці пірамідки виявилися порожніми всередині і, ймовірно, зроблені з неякісного бетону, оскільки він руйнується під впливом опадів.

У Криму виробництвом таких протитанкових загороджень займається завод вібропросованої продукції у селищі Шкільне Сімферопольського району, повідомив депутат Держдуми Росії від Криму Леонід Бабашов.

Так завод, за його словами, вирішив підтримати російських військових.

«На зустрічі з колективом з'ясувалося, що керівництво заводу ухвалило рішення зробити свій внесок у підтримку наших військових. На підприємстві розпочато випуск протитанкових бетонних загороджень підвищеної міцності. Потужності підприємства дозволяють випустити до п'яти тисяч бетонних тетрайдерів на місяць, вага кожного 1,2 тонни», – стверджує Леонід Бабашов.

Вербування у Сімферополі

Російська влада намагається долучити до війни з Україною якнайбільше жителів Криму. Вербують на війну з Україною також у кримській виправній колонії №1, стверджує голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

У виправній колонії №1 у Сімферополі загарбники вербують для участі у війні Росії проти України ув'язнених

«Маємо підтверджену інформацію, що у виправній колонії №1 у Сімферополі загарбники вербують для участі у війні Росії проти України ув'язнених, які сидять за кримінальними статтями. Перші сигнали ми отримали у березні минулого року, коли громадяни України, які перебували на території Росії, повідомляли, що люди Пригожина (російського бізнесмена, засновника ПВК «Вагнер» – КР) вербують людей для участі у воєнних діях проти України», – зазначила вона.

У Сімферопольській колонії №1 публічно не повідомляють про якусь діяльність, пов'язану з підтримкою російського повномасштабного вторгнення в Україну. Крим.Реалії не вдалося зв'язатися з установою. За номерами телефонів, які є у відкритому доступі, нам не відповіли. Ми готові надати представникам колонії можливість висловити свою позицію щодо заяв стосовно вербування кримчан до лав російської армії.

У ПВК «Вагнер» також публічно не повідомляють про вербування на війну з Україною у кримській колонії. Водночас на вулицях Сімферополя є реклама щодо служби в цій приватній військовій компанії.

Курси снайперів для фронту

У Криму з ініціативи російського глави Криму Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов) найближчим часом почнуть готувати снайперів для подальшої відправки в зону «спецоперації» (так Росії називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред), стверджує засновник російських компаній «Царь-Пушка», головний конструктор гвинтівок бренду «Lobaev arms» Владислав Лобаєв. За його словами, зараз триває формування снайперського підрозділу, який «виконуватиме завдання на найгарячіших ділянках фронту, де дуже висока активність снайперів противника».

У соцмережах поширюють оголошення про набір на курси снайперів для навчання на гвинтівках «Lobaev arms».

Згідно з умовами, вік кандидатів має становити від 20 років, потрібна наявність стрілецького досвіду та фізичної підготовки, бажання і готовність брати участь у війні проти України.

Сергій Аксьонов поки публічно не заявляв про свою ініціативу щодо підготовки снайперів у Криму.

На війну забирають усіх?

Продовжують у Криму і приховану мобілізацію до лав російської армії, стверджують у Генштабі Збройних сил України. Зокрема, у Севастополі повістки до військкоматів почали приходити чоловікам призовного віку, які мали броню від мобілізації – IT-фахівцям, фінансовим співробітникам та іншим кваліфікованим кадрам, стверджують у військовому відомстві.

Проте не всі кримчани, призвані до лав російської армії, погоджуються воювати проти України, стверджує Представник президента України в АРК Таміла Ташева. Багато, за її словами, «усілякими способами уникають» мобілізації та військових призовів.

«У питанні незаконного призову кримчан до російської армії теж триває спротив. До окупаційних судів надійшла 421 кримінальна справа за статтею 328 Кримінального кодексу Росії стосовно людей, які ухиляються від призову на військову службу. З них 112, тобто понад чверть, – надійшли після 24 лютого 2022 року. Жителі окупованого Криму всіма силами уникають незаконного призову та мобілізації: їдуть із Криму чи переховуються», – стверджує Таміла Ташева.

Журналісти російського проєкту ASTRA наприкінці минулого року повідомили, що військовослужбовці розвідувального батальйону 127-ої розвідувальної бригади військової частини 67606, дислокованої у Криму, відмовилися від участі у бойових діях проти України. Вони оприлюднили наказ командира цієї частини про винесення суворої догани комбату за «низький рівень роботи з особовим складом». Якихось подробиць у документі більше немає. Але журналісти з посиланням на родичів військовослужбовців стверджують, що йдеться саме про відмову військовослужбовців кримського підрозділу воювати, оскільки «через великі втрати не хочуть даремно вмирати».

Публічних підтверджень чи спростування щодо цієї історії з боку російських військових відомств немає.