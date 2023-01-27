Норвегія навчатиме українських військових медиків та молодших офіцерів – Генштаб

Норвегія готуватиме українських військових медичних спеціалістів та молодших офіцерів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама.

Повідомляється, що навчання проходитимуть у Норвегії. Розпочати їх планують навесні і проводити у кілька раундів протягом 2023 року.

У Генштабі зазначають, що Норвегія вже бере участь в підготовці українських військових у Великій Британії. Ці навчання триватимуть й у 2023 році, а кількість інструкторів збільшиться. Норвегія також надає фінансову підтримку та інструкторів для Місії ЄС з військової допомоги на підтримку України. Норвегія також сприятиме Північній ініціативі, де кілька країн навчатимуть українських спеціалістів знешкоджувати вибухові боєприпаси.

25 січня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Норвегія надасть Україні танки Leopard 2.