Українця Захтея два місяці тримали в підвалі карцеру колонії у Сімферополі – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через інформацію про двомісячне перебування в підвалі карцеру українця Андрія Захтея, що утримується в сімферопольській колонії.

«Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 м. Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, за нібито порушення режиму. Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг... Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер», – написала Денісова у фейсбуці.

Реакції Москалькової на звернення українського омбудсмена немає.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, пізніше повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляли, що затримані у цій справі Євген Панов та Андрій Захтей планували здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму, а також штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Влада України відкинула російські звинувачення на адресу українців і назвала їх провокацією російських спецслужб.