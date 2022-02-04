У Росії заявили про «набуття чинності» вироку засудженому в Криму українцю Ширінгу

Російська ФСБ стверджує, що вирок засудженому в Криму до 12 років колонії суворого режиму українцю Костянтину Ширінгу, звинуваченому у «шпигунстві», набув чинності, незважаючи на намір захисту подати касаційну скаргу.

«Громадянину України Ширінгу Костянтину Семеновичу, 1960 р.н. Третім апеляційним судом загальної юрисдикції у задоволенні апеляційної скарги, поданої стороною захисту, відмовлено», – зазначили у ФСБ.

Раніше інформацію про відхилення апеляції на вирок Ширінгу повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Дмитро Дінзе.

Захист має намір оскаржити це рішення в касаційній інстанції, після чого звернеться до Європейського суду з прав людини.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у Ширінга погіршився стан здоров'я.

У жовтні 2021 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму засудив українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Його звинуватили у «шпигунстві».

Раніше Федеральна служба безпеки Росії стверджувала, що в анексованому Криму затримали учасників «української розвідувально-диверсійної групи», до якої входила «російська військовослужбовець, підозрювана у видачі державної таємниці». За інформацією російського відомства, порушено кримінальні справи «про державну зраду і шпигунство».

У ГУР Міноборони України назвали «провокацією» інформацію про затримання в окупованому Криму спецслужбами Росії учасників «української розвідгрупи». У Представництві президента України в АРК назвали затримання «української розвідгрупи» в Криму «незаконним переслідуванням».

У серпні 2021 року в Криму відбулося перше засідання у справі Ширінга, воно проходило в закритому режимі. На засіданні підсудному стало погано. Як повідомляв тоді адвокат Дмитро Динзе, його підзахисний кілька разів звертався із заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО для отримання лікування.