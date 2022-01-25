Російський суд залишив чинним вирок українцю, засудженому за звинуваченням у «шпигунстві» – адвокат

Російський Третій апеляційний суд Сочі на виїзному засіданні залишив чинним вирок засудженому в Криму за звинуваченням у «шпигунстві» українцю Костянтину Ширінгу. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Дмитро Дінзе.
«Сьогодні була виїзна сесія апеляційного суду. Відбулася вона у Верховному суді Криму. Відповідно, троє суддів приїхали до Сімферополя і провели засідання за участі Ширінга. Вони вислухали мою апеляційну скаргу, мої доповнення та апеляційну скаргу Ширінга. Ми виступили у дебатах, підтвердили всі доводи апеляційної скарги, після чого виступив прокурор. Він сказав, що жодних підстав для зміни вироку чи його скасування немає. Суд пішов у дорадчу кімнату, після чого ухвалив рішення – залишити апеляційні скарги без задоволення, а вирок без змін», – повідомив Дінзе.
Захист має намір оскаржити це рішення в касаційній інстанції, після чого звернеться до Європейського суду з прав людини.
«Десь через місяць, після того, як я отримаю всі копії рішень, завірені належним чином, ми звертатимемося до касаційного суду. Після касаційної інстанції, якщо все буде нормально, ми підемо до Європейського суду з прав людини», – сказав адвокат.
Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у Костянтина Ширінга погіршився стан здоров'я.
У жовтні 2021 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Його звинуватили у «шпигунстві».
Федеральна служба безпеки Росії стверджувала, що в окупованому Криму затримали учасників «української розвідувально-диверсійної групи», в яку входила «російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці». За інформацією російського відомства, порушено кримінальні справи «про державну зраду і шпигунство».
У ГУР Міноборони України назвали «провокацією» інформацію про затримання в Криму спецслужбами Росії учасників «української розвідгрупи». У Представництві президента України в АРК назвали затримання в Криму «незаконним переслідуванням».
У серпні 2021 року в окупованому Криму відбулося перше засідання у справі Ширінга, воно також проходило в закритому режимі. На засіданні підсудному стало зле. Як повідомляв тоді адвокат Дмитро Дінзе, його підзахисний кілька разів звертався із заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО для отримання лікування.
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