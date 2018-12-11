Захист «українського шпигуна» Пархоменка подаватиме апеляцію на рішення російського суду

Захист колишнього офіцера (капітана 2-го рангу запасу) Чорноморського флоту Росії Леоніда Пархоменка, визнаного винним у «державній зраді на користь України», подаватиме апеляцію на це судове рішення. Про це з посиланням на адвоката Каспара Кілафяна повідомляє журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Журналіст вказує, що за даними члена Московської Гельсінської групи Євгена Єнікеєва, «в серпні 2018 року Пархоменко, перебуваючи в московському ізоляторі «Лефортово», оголошував голодування. У розмові з правозахисником Пархоменко став говорити: «в результаті дій слідчого почали цькувати мою родину», але був перерваний заступником начальника відділу режиму і охорони Миколою Івановим. Також Пархоменко встиг сказати, що під час затримання його «били об підлогу».

У російському Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд 11 грудня засудив до 14 років колонії суворого режиму колишнього офіцера (капітана 2-го рангу запасу) Чорноморського флоту Росії Леоніда Пархоменка, обвинуваченого в «державній зраді на користь України».

Колишнього офіцера Чорноморського флоту Росії Леоніда Пархоменка затримали в листопаді 2016 року в окупованому Севастополі. За версією ФСБ, Пархоменко за завданням Головного управління розвідки Міністерства оборони України збирав і передавав відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю.

Українська сторона спростувала, що затриманий севастополець шпигував на користь Києва. Тодішній спікер Міноборони України Андрій Лисенко заявив, що його відомству нічого не відомо про цю людину.

У Чорноморському флоті Росії заявили, що Леонід Пархоменко справді проходив у них службу, але був звільнений у запас ще в 2005 році.