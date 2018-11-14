Правозахисника засудили до 4 років ув’язнення в анексованому Криму

Суд в анексованому Росією Криму засудив кримськотатарського правозахисника Юнуса Машаріпова до чотирьох років колонії і штрафу в 110 тисяч рублів (близько 41 тисячі гривень). Активіста визнали винним у виготовленні і зберіганні вибухових речовин, повідомляє підконтрольне фактичній владі Криму агентство «Кримінформ» з посиланням на прес-службу ФСБ.

За версією слідчих, Машаріпов нібито зібрав два вибухові пристрої за допомогою яких збирався здійснити підпал лісу, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Машаріпов був затриманий у вересні 2017 року. За словами правозахисника, співробітники Федеральної служби безпеки Росії били його і катували струмом, тому йому довелося обмовити себе.

Російські державні структури, в тому числі підрозділи ФСБ, працюють у Криму з моменту його анексії в березні 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Після анексії півострова російська влада неодноразово проводила обшуки у цивільних активістів, активістів кримськотатарського національного руху і кримських мусульман.

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