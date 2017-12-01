Кримський правозахисник заявляє про тортури з боку ФСБ

Житель Ялти в анексованому Росією Криму, правозахисник Юнус Машаріпов заявляє про тортури з боку співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Машаріпов заявив, що в управлінні ФСБ в Ялті його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Він розповів, що з 2014 року він займався правозахисною діяльністю, «повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, інвалідів, пенсіонерів». Після цього Машаріпова, за його словами, почали бити і катувати електричним струмом. Правозахисник стверджує, що йому довелося обмовити себе. У свідченнях, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був «агентом СБУ і виконував його завдання».

Проти Машаріпова була порушена кримінальна справа за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою.

Раніше Машаріпов у своїй заяві, яку має Радіо Свобода, розповів, що 27 вересня 2017 року невідомі напали на нього, побили, а потім доставили в будівлю управління ФСБ в Ялті. 27 вересня він був заарештований підконтрольним Кремлю Ялтинським міським судом на два місяці за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою. Під час засідання суду обвинувачений заявляв про тортури, однак реакції суду не було. Від надання свідчень Машаріпов відмовився.

«На даний момент співробітники ФСБ загрожують мені розправою, доправленням у психлікарню на все життя через те, що за статтею 51 я відмовився від даних мною показань внаслідок тортур», – зазначив обвинувачений.

У своїй заяві Машаріпов попросив президента України Петра Порошенка захистити його і зробити все можливе для його звільнення. Аналогічну заяву було направлено на ім’я керівника управління ФСБ Росії по анекосваному Криму Віктора Палагіна. Реакція відомства на даний момент невідома.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».