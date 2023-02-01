Клименко: експертизи у справі про авіакатастрофу в Броварах ще не завершені

Експертизи у справі про авіакатастрофу в Броварах ще не завершені, версії слідства залишаються тими ж, що і раніше, повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ще тривають експертизи, тому говорити про якусь версію передчасно. Усі версії, які були озвучені, залишаються робочими», – сказав Клименко.

За його словами, експертизи мають дати слідству відповіді на запитання, які стоять перед ним.

Клименко зауважив, що співробітники МВС разом із оперативниками та слідчими СБУ працювали у перші дні після трагедії, щоб оглянути місце катастрофи.

«Ми оглянули та перевірили величезний масив інформації. Це стосувалося і відеокамер, і громадян, які тим чи іншим чином свідчили щодо катастрофи... Звісно, ми сподіваємось і зацікавлені в тому, щоб слідство якнайшвидше завершилося і ми дізналися про причини цієї авіакатастрофи», – сказав в.о. міністра.

Коментуючи слідчі дії у ексголови МВС Арсена Авакова з приводу гелікоптерів ДСНС, Клименко сказав: «є відповідні кримінальні провадження і правоохоронні органи роблять свою роботу».

Відповідаючи на запитання про те, чи відбуваються перевірки співробітників МВС з огляду на версію про можливу диверсію, він зазначив: «ті доручення, які ми отримуємо від ДБР та СБУ, ми виконуємо».

Клименко нагадав, що кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи розслідує ДБР і СБУ, процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. За даними ДСНС, катастрофа сталася о 8:20 ранку. Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Виникла пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів.

На борту гелікоптера перебувало десять людей: шестеро співробітників оперативної групи МВС, у тому числі керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу. Загинули міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Крім цього, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський назвав катастрофу в Броварах жахливою трагедією та повідомив, що доручив Службі безпеки України та Національній поліції зʼясувати всі обставини інциденту.