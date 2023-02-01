ДБР звинувачує керівницю столичної податкової в незаконному збагаченні

Державне бюро розслідувань прокоментувало повідомлення про обшуки в податковій службі Києва 1 лютого. За твердженням ДБР, воно викрило керівницю столичної податкової на «багатомільйонних незаконних схемах збагачення».

За даними Бюро, виконувачка обов’язків начальника київської податкової «за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств». Зокрема, вона очолює комісію з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у Києві.

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«Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього, за оцінками, на які спирається ДБР, до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень.

В іншому епізоді, додає Бюро, керівництво столичної ДПС причетне до незаконного отримання відшкодування ПДВ, через що в тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень.

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ДБР також заявляє, що спосіб життя очільниці київської ПДС не відповідав її офіційним доходам. Загальну суму її необґрунтованих активів оцінюють у близько 1,4 мільйона доларів. Зокрема, під час обшуків за її місцем проживання та роботи правоохоронці знайшли «158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше».

Державна податкова служба наразі не коментувала повідомлення.

Раніше медіа повідомили, що Державне бюро розслідувань 1 лютого проводить обшуки в податковій службі Києва.