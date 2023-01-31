Дерегуляція. Уряд може скасувати 47 ліцензій і дозволів – Шмигаль

Кабінет міністрів може скасувати 47 ліцензій і дозволів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



«Маємо рішення, яке стосується дерегуляції та покращення бізнес-клімату в Україні. Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань прискореної дерегуляції. Вона вже представила свої перші рекомендації – скасувати 47 ліцензій і дозволів у сфері відання Міністерства економіки. Це норми, що регулюють експорт та імпорт товарів, норми у сфері інвестиційної діяльності, інтелектуальної власності, технічного регулювання», – сказав він на засіданні уряду 31 січня.

За його словами, уряд також схвалює розпорядження, яким вносяться зміни до плану заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату.

«Додаємо понад 30 позицій, за якими відбудуться спрощення. Це стосується адміністративних процедур, транспорту, логістики та IT, медицини та соцсфери, нафтогазового сектору й екології, агропромислового комплексу. Урядові рішення на виконання цього плану будуть ухвалюватися протягом усього 2023 року», – додав прем’єр.

У вересні минулого року міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що о від початку повномасштабного вторгнення уряд перевів понад 500 дозволів на декларативний принцип і планує зменшити кількість видів дозвільних документів до п’яти.