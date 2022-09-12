Кабмін відновив ліцензійний контроль над виробництвом і продажем палива, алкоголю й тютюну

Кабінет міністрів додав виробництво та торгівлю алкоголем, тютюном і паливом, а також зберігання палива до переліку бізнесів, які не можуть працювати на умовах декларування в умовах війни. Про це повідомила пресслужба уряду в понеділок із посиланням на рішення від 10 вересня.

«Рішення дозволить посилити контроль над обігом високоліквідних підакцизних товарів, що мають стратегічне значення для держави, – спирт та пальне. А також товарів, які мають шкідливий вплив при споживанні, зокрема, тютюну та алкоголю. При цьому потрібно розуміти: це не правило, а виняток. Уряд і надалі рішуче налаштований впроваджувати політику дерегуляції», – йдеться в коментарі першої віцепрем’єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.

Читайте також: Загроза економічній безпеці: як подолати черги вантажівок на українсько-польському кордоні?

Вона додала, що від початку повномасштабного вторгнення уряд перевів понад 500 дозволів на декларативний принцип і планує зменшити кількість видів дозвільних документів до п’яти.

У Мінекономіки очікують, що цей крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів і запобігти зловживанням у сфері обігу товарів, які несуть небезпеку для життя та здоров’я.

У березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що бізнес на час воєнного стану переходить на декларативний принцип: це означає, що підприємства можуть працювати без оформлення дозволів, а лише подавши декларації до відповідних органів влади.