Уряд просить РНБО заблокувати активи ексміністра Захарченка – Мінекономіки

Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка – про це повідомило 2 вересня Міністерство економіки.

Документ, який уряд затвердив у п’ятницю, пропонує винести це питання на розгляд РНБО.

Мінекономіки зазначає, що РНБО вже запровадила санкції щодо Захарченка, заблокувавши його активи і право користуватися майном, у лютому 2021 року.

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«Проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій. Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції Закону України «Про санкції» дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею», – повідомляє відомство.

Крім того, на засіданні 2 вересня уряд запропонував РНБО розглянути санкції проти російської державної корпорації «Росатом», близько 350 пов’язаних із нею компаній і 350 фізичних осіб, а також проти 82 людей і 52 компаній, причетних до поширення російської освітньої програми на окупованих територіях України.

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«Також уряд запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти 132 фізичних та 172 юридичних осіб російської федерації та Республіки Білорусь, що сприяли широкомасштабній збройній агресії рф проти України, беруть участь в організації «схем» обходу санкцій, застосованих США та ЄС, створюють загрози національним інтересам і національній безпеці України. В цьому переліку – 132 фізичні і 179 юридичних осіб», – йдеться в повідомленні.

Віталій Захарченко обіймав посаду голови МВС України з листопада 2011-го по лютий 2014 року. Після перемоги Євромайдану він втік з України та отримав російське громадянство. Захарченка підозрюють у злочинах проти учасників Революції гідності.