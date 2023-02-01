СБУ підтвердила обшуки в справі про привласнення 40 млрд гривень в «Укрнафті» і «Укртатнафті»

Служба безпеки України заявляє, що викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», і повідомила про проведення обшуків у цій справі.

«Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом… Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків, повідомили в Службі безпеки.

«Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України. За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень», – йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що в листопаді 2022 року її співробітники «здійснили превентивні заходи, щоб не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу і нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані».

Це зробили після засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку вирішила забезпечити примусове відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Раніше сьогодні видання «Українська правда» з посиланням на неназваного співрозмовника в правоохоронних органах повідомило, що Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в бізнесмена Ігоря Коломойського. За повідомленням, обшуки стосуються розслідування махінацій навколо «Укртатнафти» і «Укрнафти».

9 листопада в «Укрнафті» повідомили, що невідомі особи заблокували діяльність центрального офісу нафтовидобувної компанії. Натомість Служба безпеки України повідомила про «превентивні заходи» у зв’язку з відчуженням активів «Укрнафти» та перевіркою даних про ухилення від сплати податків.

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