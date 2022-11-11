В «Укрнафті» призначили нового директора, слідчі дії на підприємстві завершилися

У офісі «Укрнафти» завершилися слідчі дії, повідомила пресслужба компанії.

«Правоохоронні органи завершили слідчі дії у центральному офісі ПАТ «Укрнафта». Роботу підприємства відновлено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у підприємства новий директор – Сергій Корецький. За заявою компанії, він вже приступив до виконання обов’язків.

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«За його словами, на сьогодні основна задача – забезпечити безперервну роботу підприємства в умовах воєнного стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводнів та фіскальну дисципліну», – повідомляє пресслужба.

За даними медіа, Сергій Корецький раніше очолював мережу автозаправних станцій WOG.

9 листопада в «Укрнафті» повідомили, що невідомі особи заблокували діяльність центрального офісу нафтовидобувної компанії. Натомість Служба безпеки України повідомила про «превентивні заходи» у зв’язку з відчуженням активів «Укрнафти» та перевіркою даних про ухилення від сплати податків.