«Укрнафта» заявила про блокування своєї роботи «озброєними людьми»

Невідомі заблокували діяльність центрального офісу нафтовидобувної компанії «Укрнафта» – про це заявила пресслужба компанії 9 листопада.

«Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ «Укрнафта» було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця», – йдеться в заяві.

Компанія додає, що «стурбована ситуацією, що склалася».

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«Представники акціонерів НАК «Нафтогаз» та Міноборони не надали документів, що стосуються діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій також відсутнє», – додала пресслужба.

Міністерство оборони на компанія «Нафтогаз» не коментували наразі цю заяву.

7 листопада секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про відчуження у власність держави активів стратегічно важливих підприємств 0 у тому числі «Укрнафти».