СБУ заявила про «превентивні заходи» щодо «Укрнафти», яка заявляла про блокування своєї роботи

Служба безпеки України 9 листопада прокоментувала ситуацію навколо нафтовидобувної компанії «Укрнафти».

За повідомленням, відомство здійснює «превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані».

«Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального», – йдеться в заяві.

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Крім того, СБУ повідомляє про підготовку підозри менеджменту компанії за статтею про ухилення від сплати податків.

Раніше «Укрнафта» заявила, що робота її головного офісу з вечора 8 листопада була заблокована «озброєними людьми».

7 листопада секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про відчуження у власність держави активів стратегічно важливих підприємств 0 у тому числі «Укрнафти».