«Укрнафта» вимагає від СБУ спростування інформації про «багатомільйонну» несплату акцизного збору

Компанія «Укрнафта» заперечує повідомлення Служби безпеки України про ймовірну несплату менеджментом акцизного збору за 2022 рік та вимагає від спецслужби спростування «недостовірної інформації».

«У 2022 році «Укрнафта» в повному обсязі виконала поточні податкові зобовʼязання, перерахувавши до бюджетів різних рівнів 18,2 мільярда гривень. Компанія не має заборгованості по сплаті податків, в тому числі по сплаті акцизного збору… Нагадуємо представникам пресслужби СБУ та ЗМІ, що «Укрнафта» та «Укртатнафта», що володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, – це два різних субʼєкти господарювання», – вказано в повідомленні, яке отримала редакція Радіо Свобода.

Раніше 9 листопада Служба безпеки України повідомила про «превентивні заходи» на одному з найбільших нафтопереробних заводів України». У спецслужбі повʼязали ці обшуки з тим, що після засідання Ставки Верховного головнокомандувача «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта».

«Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального», – йшлося в заяві.

Раніше 9 листопада в «Укрнафті» повідомили, що невідомі особи заблокували діяльність центрального офісу нафтовидобувної компанії.