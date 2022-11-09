Ухилення від сплати податків: БЕБ та СБУ проводять обшуки на «одному з найбільших НПЗ»

Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Служба безпеки України проводять обшуки на нафтопереробному заводі, керівництво підприємства підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 700 мільйонів гривень, повідомила 9 листопада пресслужба Бюро економічної безпеки.

У повідомленні йдеться, що правоохоронці «перевіряють інформацію щодо ухилення від сплати податків керівництвом одного з найбільших нафтопереробних заводів України». Назва заводу не вказується, але на опублікованій СБУ фотографії можна ідентифікувати вʼїзд на територію Кременчуцького НПЗ, який належить компанії «Укртатнафта».

«Протягом 2019-2022 років службові особи декількох підприємств ймовірно занизили податкові зобов’язання з акцизного податку. Зокрема, приховували та не відображали у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. Наразі в офісних приміщеннях та на НПЗ проводяться санкціоновані обшуки», – ідеться в повідомленні БЕБ.

Раніше 9 листопада Служба безпеки України заявила, що здійснює «превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані».