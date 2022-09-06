У Кривому Розі через ракетний удар горить нафтобаза – Резніченко

Російські війська вдарили ракетою по Кривому Рогу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 6 вересня.

«Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються», – заявив він у своєму Телеграмі.

Напередодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів була знищена нафтобаза і всі запаси палива.

Наприкінці березня 2022 року російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

Це спричинило дефіцит на ринку пального, який згодом вдалося подолати за рахунок імпорту.